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Tekirdağ'da 7 bin 450 litre etil alkol ele geçirilen baskında 1 gözaltı

Tekirdağ'da 7 bin 450 litre etil alkol ele geçirilen baskında 1 gözaltı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 7 bin 450 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 7 bin 450 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatip Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, işletmede yaptığı aramada, 7 bin 450 litre etil alkol, 5 sıvı tankı, 2 alkol şişeleme makinesi, ambalajlama ve arıtma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan işletme sahibi H.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Çorlu Güncel Haberler

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