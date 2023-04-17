Tekirdağ'da 7 bin 450 litre etil alkol ele geçirilen baskında 1 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 7 bin 450 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 7 bin 450 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatip Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, işletmede yaptığı aramada, 7 bin 450 litre etil alkol, 5 sıvı tankı, 2 alkol şişeleme makinesi, ambalajlama ve arıtma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan işletme sahibi H.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.