Tekirdağ'da 7 bin 450 litre etil alkol ele geçirilen baskında 1 gözaltı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 7 bin 450 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 7 bin 450 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatip Mahallesi'nde bir işletmede kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, işletmede yaptığı aramada, 7 bin 450 litre etil alkol, 5 sıvı tankı, 2 alkol şişeleme makinesi, ambalajlama ve arıtma makinesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan işletme sahibi H.H'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel