Tekirdağ'da 7 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 7 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çorlu ilçesinde bir evde yaptıkları aramada 7 bin 400 makaron ele geçirdi.

İş yerindeki bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.