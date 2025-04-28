Tekirdağ'da 7 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan bir operasyonda, jandarma ekipleri tarafından 7 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, iş yerinde bulunan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da 7 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çorlu ilçesinde bir evde yaptıkları aramada 7 bin 400 makaron ele geçirdi.
İş yerindeki bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel