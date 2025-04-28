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Tekirdağ'da 7 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 7 Bin 400 Makaron Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan bir operasyonda, jandarma ekipleri tarafından 7 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Tütün kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, iş yerinde bulunan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da 7 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çorlu ilçesinde bir evde yaptıkları aramada 7 bin 400 makaron ele geçirdi.

İş yerindeki bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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