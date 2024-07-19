Tekirdağ'da 66 Şüpheli Yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 23'ü tutuklandı.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan aranan 66 şüpheli yakalandı, 23'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için son bir haftada kent genelinde çalışma yapıldı.
Çalışmalarda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 66 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 23'ü tutuklandı, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.