Tekirdağ'da 64 Ton Sahte Deterjana El Konuldu, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir depoda ve bir kamyonda yapılan operasyonda, 64 ton sahte sıvı ve toz deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 64 ton sahte deterjan ele geçirildi

Jandarmadan dev operasyon

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde JASAT ekiplerinin hummalı ve özverili çalışmaları sonucunda toz ve sıvı olmak üzere toplamda 64 ton sahte deterjan ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 4 milyon TL olduğu öğrenildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi'nde bulunan Mobilyacılar Sanayi sitesindeki üç depo içerisinde sahte deterjan üretimi yapıldığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ekiplerini ekiplerinin hummalı ve özverili çalışması sonucu tespit edildi. Yapılan takip esnasında depolardan çıkan ve sürücülüğünü Ü.D. isimli şahsın yaptığı kamyon JASAT unsurlarınca sıkı takibe alınırken, kamyon Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesinde durduruldu. Şüpheli araçta yapılan aramada toplamda 9 bin litre sahte sıvı deterjan olduğu tespit edildi.

Piyasa değeri 4 milyon TL malzeme

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden sanayi sitesindeki depolarda ve araçta Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan arama sonucunda, 43 ton sahte toz deterjan, 12 ton sahte sıvı deterjan, 8 bin adet çeşitli ebatlarda deterjan Bidon kapağı, 17 bin 200 adet çeşitli ebatlarda deterjan bidonu, 2 adet elektronik kantar, 4 adet tam otomatik deterjan dolum makinesi, 4 adet 4 tonluk dolum tankı, 1 adet elektronik ambalaj etiketleme makinesi, 1 adet deterjan karma makinesi olmak üzere toplam piyasa değeri 4 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi. Göz altına alınan 3 şüpheli ifadesinin alınmasına sonra serbest bırakıldı.