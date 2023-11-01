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Tekirdağ'da 60 Bin Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde boş makaronların kaçak tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine yapılan çalışmada, 150 kilogram kıyılmış tütün, 60 bin makaron, elektrikli sigara dolum makinesi ve kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.