Tekirdağ'da 6 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da 6 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da 6 katlı binada çıkan yangın hasara neden oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altınova Mahallesi'nde Nurten U'nun yaşadığı dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bina sakinleri, ekipler tarafından tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binanın iki katı kullanılamaz hale geldi, bazı dairelerde hasar oluştu.

Aynı apartmanda yaşadığı ve yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen Ş.O. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title