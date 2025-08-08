Tekirdağ'da 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratlı ilçesindeki denetimde bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan 6 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
