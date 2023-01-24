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Tekirdağ'da 585 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da 585 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 585 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 585 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Topağaç Mahallesi'nde S.B'nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 585 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü ile otomobilde bulunan T.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güncel Haberler

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