Tekirdağ'da 57 Bin Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ'da emniyet güçleri, tütün kaçakçılığına yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında 57 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da 57 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde 2 iş yerinde arama yaptı.
Aramada, 57 bin makaron, ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel