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Tekirdağ'da 558 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 558 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki bir bağ evinde yapılan operasyonda 558 litre sahte içki ve damıtma düzenekleri ele geçirildi. Ev sahibi F.A. gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bir bağ evinde 558 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Saray ilçesinde bir bağ evinde arama yaptı.

Aramada, 558 litre sahte içki ve damıtma işleminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Ev sahibi F.A, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Sahte İçki Güvenlik Ekonomi 3-sayfa Sağlık Güncel Saray Suç

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