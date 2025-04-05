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Tekirdağ'da 551 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, tütün kaçakçılığına karşı yaptığı çalışmalarda Kapaklı ilçesindeki bir işletmede 551 bin makaron ele geçirdi. İşletme sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da bir işletmede 551 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Kapaklı ilçesinde bir işletmede arama yaptı.

Aramada 551 bin makaron ele geçirdi.

İşletme sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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