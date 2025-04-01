Tekirdağ'da 53 Bin Makaron Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 53 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Saray ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramalarda 53 bin makaron ve 35 kilogram tütün ele geçirdi.

Adreste bulunan 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.