Tekirdağ'da 53 Bin Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yapılan operasyonda, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla 53 bin makaron ve 35 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Tekirdağ'da 53 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Saray ilçesinde bir iş yerinde yaptıkları aramalarda 53 bin makaron ve 35 kilogram tütün ele geçirdi.
Adreste bulunan 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Cemal Çavdar - Güncel