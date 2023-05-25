Tekirdağ'da 510 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 510 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Ulaş Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada Esenler Mahallesi'nde Ş.K. ve M.B.'nin evlerinde uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Ev ve bahçede yapılan aramada 510 Hint keneviri, 500 gram kenevir tohumu, 100 tabanca mermisi ele geçirildi. Jandarma ekipleri, bahçeye ekilen kenevirleri sökerek imha etti. Gözaltına alınan Ş.K.ve M.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.