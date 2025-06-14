Tekirdağ'da 500 Bin Makaron Ele Geçirildi

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarma ekipleri, tütün kaçakçılığına karşı yürütülen operasyon kapsamında bir evde 500 bin dolu makaron ele geçirdi. Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Tekirdağ'da 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, Saray ilçesinde bir evde arama yaptı.

Aramada, 500 bin dolu makaron ele geçirildi.

Ev sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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