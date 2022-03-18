Tekirdağ'da 5 uyuşturucu şüphelisi yakalandı
AA - Uğur Arslan - Güncel
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince 5 uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı.
KAPAKLI, TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince 5 uyuşturucu zanlısı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldığı 2 otomobili Yanıkağıl Mahallesi'nde durdurdu.
Araçlardaki aramada, bir miktar eroin ve bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan H.D, F.T, N.A, İ.G. ve Ö.Ş.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Uğur Arslan - Güncel