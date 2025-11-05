Tekirdağ'da 5 Kişi Mantar Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Yatırıldı
Muratlı ilçesinde doğadan topladıkları mantardan yedikten sonra rahatsızlanan 5 kişi, bulantı ve kusma şikayetleriyle hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 5 kişi, mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan 5 kişi, doğadan topladıkları mantardan yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.
Bulantı ve kusma şikayetleriyle Muratlı Devlet Hastanesi'ne başvuran 5 kişi tedavi altına alındı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen 5 kişinin tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Uğur Bulut - Güncel