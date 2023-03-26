Üye Girişi
Haberi Paylaş

TEKİRDAĞ'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN

Güncel Haberler

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile söndürüldü.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışması ile söndürüldü.

Şeyhsinan Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında sabaha karşı yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı çatıda patlamalar da yaşandı. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri evlerini boşaltırken, ekipler de çatıdaki alevlere müdahale etti. 2 saat süren çabaların ardından yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.(DHA).

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title