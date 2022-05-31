5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'nde sırtında çanta ile yürüyen şüpheli bir grup olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekiplerin durdurmaya çalıştığı 5 kişi çantalarını atıp kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan Afganistan uyruklu 5 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edilecek.

AA / Güncel