Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde bir tıra şüpheli kişilerin bindiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler tırdaki Suriye uyruklu 5 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mesut Karaduman - Güncel