Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde bir tıra şüpheli kişilerin bindiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler tırdaki Suriye uyruklu 5 kişinin yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Tekirdağ Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü ve yanındaki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Marmaraereğlisi, Hisarcık, Tekirdağ, Güncel, Haberler

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