Tekirdağ'da 450 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yapılan bir operasyonda, bir otomobilde 450 bin makaron bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün kaçakçılığına karşı yürüttüğü çalışmalarda sürücüyü gözaltına aldı.
Tekirdağ'da bir otomobilde 450 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada 450 bin makaron ele geçirilirken, sürücü gözaltına alındı.