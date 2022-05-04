TEKİRDAĞ'DA 42 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ; 3 GÖZALTI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 42 parça eser ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmada Malkara ilçesinde şüphelilerde tarihi eser bulunduğunu belirledi. Şüphelilerin bulunduğu aracı takibe alan polis, ilçede durdurup yaptığı aramada baraj ve içindeki çantada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 42 parça eser ile 3 dedektör ele geçirdi. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel