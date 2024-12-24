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Tekirdağ'da 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, Hayrabolu ilçesinde bir evde yaptığı aramada 400 litre sahte içki buldu, iki şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince 400 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayrabolu ilçesinde bir evde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Evde yapılan aramada 400 litre sahte içki ele geçirildi.

Evdeki C.B. ve İ.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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