Tekirdağ'da 400 dekar buğday tarlası yandı TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 400 dekar alan zarar gördü. TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, 400 dekar alan zarar gördü. Seymen Mahallesi Ağırmeşe mevkisindeki buğday ekili tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar bölgedeki çiftçilerden bazıları, elleriyle toprak atarak, bazıları ise traktör ve iş makineleriyle alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin gelmesiyle 1 saatte söndürülen yangında, 400 dönüm buğday ekili alan küle döndü. Seymen Mahallesi muhtarı Aydın Dinler, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Bu ekili alanların yanması içimizi acıtıyor. Bu kadar emek sonrasında yaşanan bu olay çok üzücü. Lütfen, ekili alanların olduğu yerden sigara içmeyelim. Makine ekipmanı olan arkadaşların mutlaka dikkatli olmaları ve yanların da yangın tüpünün bulundurmaları çok önemli. Geçmiş olsun, jandarma ekipleri gerekli çalışmaları sürdürüyor" dedi. Jandarma, tarlada inceleme yapıp, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Güncel Orman İşletme Müdürlüğü Çorlu Güncel Haberler

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