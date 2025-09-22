Tekirdağ'da 4 Üniversite Öğrencisi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Başvurdu
Tekirdağ'da Namık Kemal Üniversitesinde öğrenim gören 4 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri ile başvuran öğrenciler tedavi altına alındı ve daha sonra taburcu edildi.
Tekirdağ'da 4 üniversite öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Namık Kemal Üniversitesinden 4 öğrenci mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetiyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler tedavi altına alındı. Bir süre müşahede altında tutulan öğrenciler ardından taburcu edildi.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel