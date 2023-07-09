Tekirdağ'da 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 4 ruhsatsız silah ve 25 mermi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler arasında D.A, H.M, A.B. ve Ş.T. bulunuyor.