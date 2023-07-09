Tekirdağ'da 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda 4 ruhsatsız silah ve 25 mermi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler arasında D.A, H.M, A.B. ve Ş.T. bulunuyor.
Tekirdağ'da polis ekiplerince yapılan aramalarda 4 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve 25 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili D.A, H.M, A.B. ve Ş.T. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel