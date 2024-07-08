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Tekirdağ'da 4. Lavanta Şenliği

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Tekirdağ'ın Karahisarlı Mahallesi'nde düzenlenen lavanta şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Halk oyunları gösterisi, yerel sanatçıların sahne performansı ve fotoğraf tutkunlarının lavanta tarlasında çektikleri kareler etkinliğin önemli anları arasında yer aldı.

Tekirdağ'da 4. Lavanta Şenliği yapıldı.

Valilik himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Karahisarlı Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında düzenlenen etkinlik halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Ritmi Ahenk Grubu'nun gösterisinin ardından, yerel sanatçılar sahne aldı.

Etkinlikte fotoğraf tutkunları mor renkli tarlada fotoğraf makineleri ve cep telefonlarının kamerası ile en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

Vatandaşlar da lavanta tarlasında oluşturulan dekorların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı konuşmada Tekirdağ'ın adının mor renkle anıldığını söyledi.

Lavanta şenliklerinin geleneksel hale geldiğini ifade eden Hacıoğlu, kentte 1500 dekar alanda lavanta üretimi yapıldığını kaydetti.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik de Tekirdağ'ın her mevsim farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

Lavanta tarlalarının doğal stüdyo haline geldiğini anlatan Çelik, "Bu tür etkinlikler her zaman insanların ilgisini çekiyor. Biz de fotoğrafçılar olarak güzel kareler yakalamaya çalışıyoruz. Çektiğimiz fotoğrafları sosyal medyada binlerce kişi görüyor. Biz de lavantanın tanıtımına, kentin tanıtımına katkı sağlamış oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Turizm Güncel Haberler

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