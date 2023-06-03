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Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobildeki Suriye uyruklu 4 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücü F.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Göçmen Güncel Haberler

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