Tekirdağ'da 4 düzensiz göçmen yakalandı
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki Suriye uyruklu 4 kişinin yurda kaçak yollardan girdiği belirlendi.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü F.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel