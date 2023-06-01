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Tekirdağ'da 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

Tekirdağ'da 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın operasyonunda 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haşhaş ekimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada ekipler, ilçeye bağlı Sarılar Mahallesi'nde yaşayan 2 kişinin evinde haşhaş ektiğini belirledi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 384 kök haşhaş ele geçirildi. Her iki şüphelide gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarmanın operasyonunda 384 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haşhaş ekimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada ekipler, ilçeye bağlı Sarılar Mahallesi'nde yaşayan 2 kişinin evinde haşhaş ektiğini belirledi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada 384 kök haşhaş ele geçirildi. Her iki şüphelide gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekirdağ Sarılar Çorlu Güncel Haberler

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