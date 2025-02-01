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Tekirdağ'da 365 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 365 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, evlerinde sahte içki bulundurduğu tespit edilen üç şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, 365 litre sahte içki ve bir pompalı tüfek ele geçirdi.

Tekirdağ'da evlerinde 365 litre sahte içki ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara ilçesinde yaşayan M.Ç. H.B. ve A.K'nin evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramada, 365 litre sahte içki ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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