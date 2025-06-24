Tekirdağ'da 340 dekar buğday ekili alan yandı

Tekirdağ'da 340 dekar buğday ekili alan yandı
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Tekirdağ'da 2 farklı yangında 340 dekar buğday ekili alan yandı.

Tekirdağ'da 2 farklı yangında 340 dekar buğday ekili alan yandı.

Nusratfakı Mahallesi'nde hasadı beklenen buğday tarlasında yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar, tarla kenarlarını traktörle sürerek yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 250 dekar buğday ekili alan yandı.

Çorlu ilçesi Karatepe mevkisinde de 90 dekarlık buğday ekili alan yangında zarar gördü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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