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Tekirdağ'da 30 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 30 litre kaçak içki ele geçirildi

Güncel Haberler

Şarköy ilçesinde bir evde 30 litre kaçak içki ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Şarköy ilçesinde bir evde 30 litre kaçak içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, ilçede bir evde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma yaptı.

Belirlenen adresteki aramada 30 litre kaçak içki, ruhsatsız tüfek ve 20 av tüfeği mermisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Jandarma Güncel Haberler

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