Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi
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Tekirdağ'da polis ekiplerince bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.
Tekirdağ'da polis ekiplerince bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler belirlenen adres ve araçlarda yaptığı aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ile 113 mermi ele geçirdi.
Adreslerde yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel