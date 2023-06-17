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Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi

Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi

Güncel Haberler

Tekirdağ'da polis ekiplerince bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Tekirdağ'da polis ekiplerince bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evlerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler belirlenen adres ve araçlarda yaptığı aramada 3 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ile 113 mermi ele geçirdi.

Adreslerde yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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