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Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

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