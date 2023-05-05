Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.