Tekirdağ'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Tekirdağ'da jandarma ekiplerince yapılan aramalarda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız tabanca bulunduran kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı.
Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve 30 mermi ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel