Tekirdağ'da 3. kattaki evin balkonundan düşen çocuk yaralandı - Haberler

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Tekirdağ'da 3. kattaki evin balkonundan düşen çocuk yaralandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Tekirdağ'da 3. kattaki evin balkonundan düşen çocuk yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3. kattaki evin balkonundan düşerek yaralanan çocuk, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kemalettin Mahallesi'ndeki üçüncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan 6 yaşındaki E.K. beton zemine düştü.

Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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