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Tekirdağ'da 3 Katlı Binanın Zemin Katında Yangın

Tekirdağ'da 3 Katlı Binanın Zemin Katında Yangın
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Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın depo olarak kullanılan zemin katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 3 katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki apartmanın depo olarak kullanılan zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binaya sıçrayan alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın sonrası binada maddi hasar oluştu.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

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