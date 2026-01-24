Haberler

Otobüsün arkasına asılan çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
Güncelleme:
Süleymanpaşa'da, 3 çocuk özel halk otobüsünün arkasına tutunarak ve güvenlik önlemi almadan tehlikeli bir yolculuk yaptı. Bu durum çevredekilerin endişesine yol açtı.

TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 çocuğun özel halk otobüsünün arkasına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk görüntülendi.

İlçede trafiğin yoğun olduğu güzergahta 3 çocuk, seyir halindeki özel halk otobüsünün arkasına asılarak uzun süre yolculuk yaptı. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan trafikte ilerleyen çocuklar hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. Çevredekilerine uyarılarına aldırış etmeyen çocukların yolculuğu, cep telefonuyla görüntülendi.

500

