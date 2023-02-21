TEKİRDAĞ'DA 3 BİN 808 YEŞİL REÇETEYE TABİ HAP ELE GEÇİRİLDİ

TEKİRDAĞ'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada yeşil reçeteye tabi 3 bin 808 hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da polisin bir otomobilde yaptığı aramada yeşil reçeteye tabi 3 bin 808 hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin TOKİ uygulama noktasında yaptığı uygulamada şüphe üzerine bir otomobil durdurulup arama alındı. Aramada, yeşil reçeteye tabi 3 bin 808 hap ele geçirilirken, otomobil sürücüsü İ.H.G. ile yanında bulunan T.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.B. çıkarıldığı hakimlikte tutuklandı, İ.H.G . ise serbest bırakıldı.