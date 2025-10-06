Haberler

Tekirdağ'da 3 Araçlı Kaza: 1'i Ağır 3 Yaralı

Tekirdağ'da 3 Araçlı Kaza: 1'i Ağır 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen kazada, yol verme tartışması sonucu 3 sürücü yaralandı. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde üç aracın karıştığı kazada, 1'i ağır 3 sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray ilçesi Bağlar mevkisinde meydana geldi. Bağlar mevkisine seyir halinde olan Mehmet N. yönetimindeki 59 ANT 682 plakalı otomobil ile Haydar K. idaresindeki 59 AEN 212 plakalı işçi servisi sürücüleri arasında iddiaya göre yol verme tartışması çıktı. Tartışma sorasında sürücüler araçlarıyla seyir halindeyken birbirlerini sıkıştırdı. Bu sırada savrulan işçi servisi karşı yöne geçerek Fethi İ. yönetimindeki 06 EZS 136 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada 3 aracın sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Haydar K. ile diğer sürücüler Fethi İ. ve Mehmet N., olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yol uzun süre trafiğe kapatılırken, araçlar farklı güzergahlara yönlendirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Serdar Öktem suikastında 5 gözaltı

İstanbul'un göbeğindeki suikasta ilişkin çok sayıda gözaltı
Dikkat çeken 'Daltonlar' iddiası! Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce koruma kararı vermiş

Emniyet, Serdar Öktem için aylar önce harekete geçmiş
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMoha Ali:

Kripto ticareti iniş çıkışlarla doludur, ancak Lim'in platformu ve stratejisi sayesinde istikrarlı kazançlar elde ettim. 297.000 doların üzerinde kâr elde ettim. Yaklaşımının işe yaradığını rahatlıkla söyleyebilirim. Siz de kendi yolculuğunuza başlamak istiyorsanız, @mudiatrading adresinden Telegram'dan ona ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle geri ödeyecekler

Kurnazlık yapan emeklilere kötü haber: O parayı faiziyle ödeyecekler
Damla Can sevgilisiyle kutsal topraklarda! Başörtülü haliyle takipçilerinin karşısına çıktı

Kutsal topraklara gidip bu pozu verdi: Başı kapalı ismi tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.