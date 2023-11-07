Tekirdağ'da 298 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 5 kişi yakalandı
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Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir otomobilde 298 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bir otomobilde 298 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi, 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda Ergene ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada 298 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Güncel