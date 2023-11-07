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Tekirdağ'da 298 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 5 kişi yakalandı

Tekirdağ'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, bir otomobilde 298 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.