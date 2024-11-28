Tekirdağ'da 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ergene ilçesindeki denetimde 28 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.