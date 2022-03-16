Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
AA - Sedat Kara - Güncel
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Hayrabolu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hisar Mahallesi'nde E.T. ve A.A'nın kullandığı iki minibüsü durdurdu.
Minibüslerde Suriye ve Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücüler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
AA / Sedat Kara - Güncel