Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

AA - Sedat Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Hayrabolu Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hisar Mahallesi'nde E.T. ve A.A'nın kullandığı iki minibüsü durdurdu.

Minibüslerde Suriye ve Afganistan uyruklu 28 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan sürücüler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

AA / Sedat Kara - Güncel

Polis Merkezi, Hayrabolu, Tekirdağ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title