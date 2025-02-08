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Tekirdağ'da 26 Bin Makaron Ele Geçirildi, 1 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da 26 Bin Makaron Ele Geçirildi, 1 Zanlı Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'da jandarma ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonda 26 bin makaron ve diğer kaçak tütün ürünleri ele geçirirken, bir zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da 26 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde belirledikleri bir evde yaptıkları aramalarda 26 bin makaron, 7 sigara sarma makinesi ve 17 kilogram tütün ele geçirdi.

Adreste bulunan S.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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