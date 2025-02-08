Tekirdağ'da 26 Bin Makaron Ele Geçirildi, 1 Zanlı Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da jandarma ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonda 26 bin makaron ve diğer kaçak tütün ürünleri ele geçirirken, bir zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da 26 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Süleymanpaşa ilçesinde belirledikleri bir evde yaptıkları aramalarda 26 bin makaron, 7 sigara sarma makinesi ve 17 kilogram tütün ele geçirdi.
Adreste bulunan S.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel