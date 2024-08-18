Tekirdağ'da 250 Bin Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan operasyonda 250 bin makaron, 4 dolum makinesi ve kompresör ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 250 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Atatürk Mahallesi'nde M.K. ve İ.K'ya ait depoda arama yaptı.
Aramada 250 bin makaron, 4 dolum makinesi ve kompresör ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.