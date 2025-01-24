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Tekirdağ'da 25 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Tekirdağ'da 25 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile birlikte çok sayıda sahte kahve paketi ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir depoda 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kapaklı'daki bir depoda sahte deterjan üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoda yapılan aramada, 25 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı, bilinen markaya ait 3 bin kahve paketi, 114 açık toz kahve, bilinen deterjan markasına ait 11 bin 201 bidon ve bir deterjan markasına ait 3 bin 174 bidon ele geçirildi.

Adreste bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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