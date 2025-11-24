Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde 500 Fidan Dikildi
Tekirdağ'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu. Etkinlikte öğrenciler öğretmenleriyle birlikte fidan dikerek çevre bilincini artırdı.
Tekirdağ Valiliği koordinesinde yürütülen etkinlikte öğrenciler, Yukarıkılıçlı Mahallesi'nde lise ve ilkokul öğrencileri öğretmenleriyle fidan dikti.
Vali Yardımcısı Mustafa Çek, burada yaptığı konuşmada, fidan dikiminin öğrencilerde çevre bilincini artırdığını söyledi.
Fidanların çocukların geleceğe umut dolu bakışlarıyla can bulduğunu aktaran Çek, yeşili ve doğayı korumak için çalıştıklarını belirtti.
Konuşmanın ardından öğretmenler ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu, ekilen fidanlara can suyu verdi.
Törene, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hasan Basri Kuzu, Orman İşlet Müdür yardımcıları Şenel Alayurt ve Fuat Murat Mutlu ve vatandaşlar katıldı.
Fidan dikimi, öğrencilerin sulama yapması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.