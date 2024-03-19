Tekirdağ'da 230 Bin Makaron Ele Geçirildi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda 230 bin makaron ve 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 230 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda, ilçede belirlenen bir evde arama yaptı.
Aramada 230 bin makaron ve 370 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.