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Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Etkinliği
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Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen çocuk konserinde konuşan Vali Recep Soytürk, bayramın 105. yılını kutladı.

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuk bayramı konseri düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen konserde çocuk korosu dinleyicilerle buluştu.

Konserin ardından bir konuşma yapan Vali Recep Soytürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıldönümünü kutladıklarını belirtti.

Soytürk, konserin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlere ve koroda yer alan öğrencilere teşekkür etti.

Konsere, Vali Soytürk'ün eşi Nurdan Soytürk, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özgür Parıltı, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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