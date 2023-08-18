Tekirdağ'da 23 Bin Makaron ve 44 Kilogram Tütün Ele Geçirildi
Güncel Haberler
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 23 bin makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 23 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurarak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler ilçede bir depo ve otomobilde arama yaptı.
Aramalarda, 23 bin makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.