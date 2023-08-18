Tekirdağ'da 23 Bin Makaron ve 44 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan operasyonda, boş makaronların kaçak kıyılmış tütün ile doldurularak piyasaya sürüldüğü tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 23 bin makaron ve 44 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.