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Tekirdağ'da 22 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

TEKİRDAĞ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 22 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Jandarma Tekirdağ Göçmen Politika Güncel Haberler

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