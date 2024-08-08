Tekirdağ'da 22 Kaçak Göçmen Yakalandı
Tekirdağ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 22 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerle ilgili soruşturma sürüyor.