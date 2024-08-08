Tekirdağ'da 22 Kaçak Göçmen Yakalandı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlere yönelik Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde düzenlediği operasyonlarda 22 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Organizatörlerle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel