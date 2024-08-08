Tekirdağ'da 22 düzensiz göçmen yakalandı
Tekirdağ'da yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimleri sırasında Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde 5 aracı durdurdu.
Araçtaki kontrolde 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.